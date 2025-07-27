Юдину не понравился новый логотип СКА: «Могли хотя бы посоветоваться с ветеранами. Прошлая эмблема – отсыл к 1987 году, когда клуб выиграл бронзу, это была дань уважения традиций»
Александр Юдин оценил новую эмблему СКА.
«Вчера увидел, что СКА сменил логотип. Особо не хочу критиковать родной клуб, но скажу откровенно, логотип мне не понравился.
Это дело вкуса. Но прошлая эмблема – это отсыл к 1987 году, когда СКА выиграл бронзу чемпионата СССР. И это была дань уважения традиций. А сейчас получается, что клуб эти традиции не уважает.
Прежде чем что-то делать, надо думать. Могли хотя бы посоветоваться с нами, ветеранами», – сказал экс-защитник СКА и сборной России Александр Юдин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
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