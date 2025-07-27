Юдину не понравился новый логотип СКА: «Могли хотя бы посоветоваться с ветеранами. Прошлая эмблема – отсыл к 1987 году, когда клуб выиграл бронзу, это была дань уважения традиций»

Александр Юдин оценил новую эмблему СКА.

«Вчера увидел, что СКА сменил логотип . Особо не хочу критиковать родной клуб, но скажу откровенно, логотип мне не понравился.

Это дело вкуса. Но прошлая эмблема – это отсыл к 1987 году, когда СКА выиграл бронзу чемпионата СССР. И это была дань уважения традиций. А сейчас получается, что клуб эти традиции не уважает.

Прежде чем что-то делать, надо думать. Могли хотя бы посоветоваться с нами, ветеранами», – сказал экс-защитник СКА и сборной России Александр Юдин.

СКА отдает игроков с доплатой и получает ноунеймов. Что происходит?