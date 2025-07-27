Яков Рылов: «Кошечкин – наша вратарская легенда. Великолепный, скромный человек, прекрасный семьянин и настоящий друг. Жалко, когда такие игроки заканчивают карьеру»

Яков Рылов поделился мнением о Василии Кошечкине.

26 июля в Магнитогорске состоялся прощальный матч голкипера.

«Жалко, когда такие великолепные игроки заканчивают карьеру, но это часть хоккея.

Вася – наша вратарская легенда. Великолепный, скромный человек, прекрасный семьянин и настоящий друг», – сказал тренер «Амура » Яков Рылов .