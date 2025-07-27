Яков Рылов: «Кошечкин – наша вратарская легенда. Великолепный, скромный человек, прекрасный семьянин и настоящий друг. Жалко, когда такие игроки заканчивают карьеру»
Яков Рылов поделился мнением о Василии Кошечкине.
26 июля в Магнитогорске состоялся прощальный матч голкипера.
«Жалко, когда такие великолепные игроки заканчивают карьеру, но это часть хоккея.
Вася – наша вратарская легенда. Великолепный, скромный человек, прекрасный семьянин и настоящий друг», – сказал тренер «Амура» Яков Рылов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости