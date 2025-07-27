Кошечкин об отстранении России от турниров: «Несправедливость чувствуется очень сильно. Ребята теряют драгоценное время. Всем хочу пожелать, чтобы они развивались, работали, шанс будет»
Василий Кошечкин высказался об отстранении России от международных турниров.
– Переживаете за наших игроков, которые не могут участвовать в Олимпиаде?
– Ребята теряют сейчас драгоценное время. Всем хочу пожелать, чтобы они развивались, работали. Шанс будет.
Ждем, когда сборная России вернется на международные турниры.
– Несправедливость чувствуется?
– Чувствуется очень сильно, – сказал олимпийский чемпион, чемпион мира Василий Кошечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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