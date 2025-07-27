Кошечкин об отстранении России от турниров: «Несправедливость чувствуется очень сильно. Ребята теряют драгоценное время. Всем хочу пожелать, чтобы они развивались, работали, шанс будет»

Василий Кошечкин высказался об отстранении России от международных турниров.

– Переживаете за наших игроков, которые не могут участвовать в Олимпиаде?

– Ребята теряют сейчас драгоценное время. Всем хочу пожелать, чтобы они развивались, работали. Шанс будет.

Ждем, когда сборная России вернется на международные турниры.

– Несправедливость чувствуется?

– Чувствуется очень сильно, – сказал олимпийский чемпион, чемпион мира Василий Кошечкин .