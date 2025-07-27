Третьяк о Кошечкине: «Один из лучших вратарей современной эпохи. Настоящий русский богатырь – надежный, сильный, уверенный в себе»

Владислав Третьяк назвал Василия Кошечкина одним из лучших вратарей современной эпохи.

В субботу 42-летний хоккеист провел прощальный матч на арене «Металлурга ».

«Человек, в честь которого провели грандиозное мероприятие, конечно же, заслужил такой праздник. Кошечкин – один из лучших вратарей современной эпохи, большой во всех смыслах спортсмен и профессионал. И замечательный человек, настоящий русский богатырь – надежный, сильный, уверенный в себе, готовый отдать все ради общей победы, ради успехов команды.

Лучший по количеству сухих матчей, проведенных в чемпионате страны игр, первое место по победам в качестве первого вратаря. Это далеко не полный список впечатляющих достижений Василия. К слову, именно он побил один из моих рекордов – по числу игр за один клуб. Я в свое время провел 478 матчей в свитере ЦСКА, а Кошечкин, защищая цвета «Магнитки», остановился на красивой отметке в 555 встреч.

Хоккейный опыт Василия грандиозен и разнообразен. Я рад, что по окончании карьеры спортсмена он остался в большой игре, перешел на тренерскую работу и передает свои знания молодым голкиперам. Хотел бы пожелать Кошечкину, чтобы его воспитанники впоследствии показали достойную игру в свитере сборной, вносили столь же большой вклад в победы на самых престижных международных турниров.

Василий всегда будет уважаемым членом нашей большой хоккейной семьи, а отношение к такому прекрасному человеку неизменно самое теплое и хорошее». – сказал президент ФХР.