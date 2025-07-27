Виктор Антипин: «Кошечкин не похож на типичного вратаря. Спокойный и добрый мужчина»
Виктор Антипин поделился мнением о Василии Кошечкине.
26 июля в Магнитогорске состоялся прощальный матч голкипера.
– Правильное, хорошее мероприятие. У Василия была замечательная карьера, он многого добился и многое выигрывал. Поэтому нужно было по достоинству проводить такого игрока.
– В свое время, когда вы только начинали в «Металлурге», он помогал вам?
– Конечно. Он помогал всем партнерам своим примером, поведением и отношением как на льду, так и в раздевалке.
– Какой он человек вне площадки?
– Василий не похож на типичного вратаря. Спокойный и добрый мужчина, – сказал бывший защитник «Металлурга» Виктор Антипин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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