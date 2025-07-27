Виктор Антипин: «Кошечкин не похож на типичного вратаря. Спокойный и добрый мужчина»

Виктор Антипин поделился мнением о Василии Кошечкине.

26 июля в Магнитогорске состоялся прощальный матч голкипера.

– Правильное, хорошее мероприятие. У Василия была замечательная карьера, он многого добился и многое выигрывал. Поэтому нужно было по достоинству проводить такого игрока.

– В свое время, когда вы только начинали в «Металлурге», он помогал вам?

– Конечно. Он помогал всем партнерам своим примером, поведением и отношением как на льду, так и в раздевалке.

– Какой он человек вне площадки?

– Василий не похож на типичного вратаря. Спокойный и добрый мужчина, – сказал бывший защитник «Металлурга» Виктор Антипин .