Просветов о серии канадских клубов без побед в Кубке Стэнли: «Выиграть с «Калгари» было бы невероятно. Чем дольше что-то не происходит, тем выше вероятность, что это случится»

Иван Просветов порассуждал о шансах «Калгари» на Кубок Стэнли.

Напомним, канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 8 финалов за это время.

«Чем дольше что-то не происходит, тем выше вероятность, что это случится – такова статистика.

Выиграть Кубок с «Калгари» было бы невероятно. Но если серьезно, я не считаю, что эта серия указывает на какую-то тенденцию.

Кубок Стэнли невероятно сложно выиграть. Обычно чемпионом становится команда, которая несколько лет подряд была в числе претендентов. Есть определенный путь, который нужно пройти к победе. Крайне редко Кубок берут внезапно», – сказал вратарь «Калгари » Иван Просветов .