Просветов о серии канадских клубов без побед в Кубке Стэнли: «Выиграть с «Калгари» было бы невероятно. Чем дольше что-то не происходит, тем выше вероятность, что это случится»
Иван Просветов порассуждал о шансах «Калгари» на Кубок Стэнли.
Напомним, канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 8 финалов за это время.
«Чем дольше что-то не происходит, тем выше вероятность, что это случится – такова статистика.
Выиграть Кубок с «Калгари» было бы невероятно. Но если серьезно, я не считаю, что эта серия указывает на какую-то тенденцию.
Кубок Стэнли невероятно сложно выиграть. Обычно чемпионом становится команда, которая несколько лет подряд была в числе претендентов. Есть определенный путь, который нужно пройти к победе. Крайне редко Кубок берут внезапно», – сказал вратарь «Калгари» Иван Просветов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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