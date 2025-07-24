Иван Просветов: «Готовлюсь к встрече с Макдэвидом, с Маккинноном и Макаром уже сталкивался. Играть против элиты сложно, но Бобровский справлялся в финалах Кубка Стэнли»
Иван Просветов рассказал, что готовится к матчам против Коннора Макдэвида.
В прошедшем сезоне голкипер выступал за ЦСКА. В это межсезонье вратарь вернулся в НХЛ и подписал соглашение с «Калгари».
«Честно говоря, я уже начал готовиться к встрече с Макдэвидом. Недавно смотрел видео его тренировок. Думаю, мне стоит готовиться так же основательно.
Я уже сталкивался с такими звездами, как Нэтан Маккиннон и Кэйл Макар – оба, на мой взгляд, гении. Этот опыт помог мне понять, как играть против элитных нападающих.
Это сложно, но возможно. Бобровский, например, справлялся дважды подряд в финалах Кубка Стэнли», – сказал Иван Просветов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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