Иван Просветов: «Готовлюсь к встрече с Макдэвидом, с Маккинноном и Макаром уже сталкивался. Играть против элиты сложно, но Бобровский справлялся в финалах Кубка Стэнли»

Иван Просветов рассказал, что готовится к матчам против Коннора Макдэвида.

В прошедшем сезоне голкипер выступал за ЦСКА. В это межсезонье вратарь вернулся в НХЛ и подписал соглашение с «Калгари ».

«Честно говоря, я уже начал готовиться к встрече с Макдэвидом . Недавно смотрел видео его тренировок. Думаю, мне стоит готовиться так же основательно.

Я уже сталкивался с такими звездами, как Нэтан Маккиннон и Кэйл Макар – оба, на мой взгляд, гении. Этот опыт помог мне понять, как играть против элитных нападающих.

Это сложно, но возможно. Бобровский, например, справлялся дважды подряд в финалах Кубка Стэнли», – сказал Иван Просветов .