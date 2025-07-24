Просветов о Бобровском: «Легенда. Его психологическая устойчивость впечатляет, подход к подготовке – то, к чему я стремлюсь»
Иван Просветов назвал Сергея Бобровского легендой.
В прошедшем сезоне голкипер выступал за ЦСКА. В это межсезонье вратарь вернулся в НХЛ и подписал соглашение с «Калгари».
«Он невероятно собран и сосредоточен. Да, он тоже ошибается, но ключевое отличие в том, что ошибки не выбивают его из колеи.
После пропущенной шайбы он продолжает играть так же уверенно. Его психологическая устойчивость впечатляет. Он – легенда. Весь его подход к подготовке – это то, к чему я стремлюсь», – сказал Иван Просветов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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