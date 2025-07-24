Агенты Маклауда, Дюбе, Фута, Харта и Форментона встретятся с руководством НХЛ и обсудят разрешение на выступления. Хоккеистов оправдали по делу о сексуальном насилии («СЭ»)

Агент экс-игроков молодежной сборной Канады планируют встречу с руководством НХЛ.

В четверг суд в Канаде признал Майкла Маклауда , Диллона Дюбе , Кэла Фута , Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

По сведениям «Спорт-Экспресса», агенты игроков в ближайшее время рассчитывают на встречу с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и руководством лиги.

Агенты планируют провести переговоры, чтобы получить разрешение на выступление своих клиентов в Национальной хоккейной лиге .

Также сообщает, что ряд клубов НХЛ заинтересован в Майкле Маклауде, который провел прошлый сезон в «Авангарде» и «Барысе».