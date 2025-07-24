  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агенты Маклауда, Дюбе, Фута, Харта и Форментона встретятся с руководством НХЛ и обсудят разрешение на выступления. Хоккеистов оправдали по делу о сексуальном насилии («СЭ»)
14

Агенты Маклауда, Дюбе, Фута, Харта и Форментона встретятся с руководством НХЛ и обсудят разрешение на выступления. Хоккеистов оправдали по делу о сексуальном насилии («СЭ»)

Агент экс-игроков молодежной сборной Канады планируют встречу с руководством НХЛ.

В четверг суд в Канаде признал Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии. 

По сведениям «Спорт-Экспресса», агенты игроков в ближайшее время рассчитывают на встречу с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и руководством лиги.

Агенты планируют провести переговоры, чтобы получить разрешение на выступление своих клиентов в Национальной хоккейной лиге.

Также сообщает, что ряд клубов НХЛ заинтересован в Майкле Маклауде, который провел прошлый сезон в «Авангарде» и «Барысе». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoАлекс Форментон
logoНХЛ
logoКартер Харт
logoМайкл Маклауд
logoКэл Фут
logoГэри Беттмэн
logoДиллон Дюбе
logoКХЛ
logoАвангард
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Суд признал невиновными Маклауда, Дюбе, Фута, Харта и Форментона по делу о сексуальном насилии хоккеистов молодежной сборной Канады-2018
6524 июля, 19:15
Судья по делу о сексуальном насилии Канады-2018 указала, что истица ссылается на предположения вместо фактов и не упоминала о пережитом «ужасе» в полицейских допросах
2124 июля, 18:45
Судья по делу о сексуальном насилии Канады-2018 не сочла показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия»
4324 июля, 15:43
Главные новости
Пономарев о Потуральски: «Один из сильнейших хоккеистов, с кем я играл в АХЛ. Он поможет «Авангарду» выигрывать, а не только радовать болельщиков красивой игрой»
30 минут назад
Эйзерман хочет помочь сборной США впервые выиграть МЧМ дома: «Это было бы здорово. В этом году я буду одним из самых старших в команде, важно быть лидером»
445 минут назад
Кожевников об «Авангарде»: «Все уже сказано. Выгнали своего воспитанника Ткачева – но при этом на те же деньги взяли товарища Потуральски. Главное, чтобы Сибирь не потеряла хоккейный дух»
6сегодня, 04:30
СКА показал логотип «СКА-ВМФ» со стилизованным якорем: «⚓️ День ВМФ – лучший момент, чтобы представить его»
6сегодня, 04:15Фото
Маркова о том, что не попала в PWHL: «В России на меня свалился реально лютый хейт. И это были не диванные критики, которые пьют пиво. Я никого не обвиняю, но мне очень плохо»
8сегодня, 03:30
Сопин о Маклауде: «Хочет вернуться в НХЛ, но шансов, что ему разрешат, немного. Если такой возможности не будет, он приедет в «Авангард»
6вчера, 21:00
Василий Пономарев: «В США 50% налогов отдаешь и не получаешь сервиса как в России. При более высоком доходе у них и расходы больше»
93вчера, 20:43
Сопин о расторжении контракта с Блэкером через 1,5 месяца после подписания: «Не очень красиво, но «Авангард» хотел стать сильнее. Он был шокирован, но потом отнесся с пониманием»
5вчера, 20:14
Сопин о Костине: «Весной говорил, что ждет рынка свободных агентов, после чего будет готов вернуться в «Авангард». Пока тишина, ждет вариантов в Америке»
5вчера, 19:26
Чепиков об отстранении России: «Что такое хоккей без наших или лыжи без Большунова. Любой вид спорта интереснее с российскими спортсменами»
1вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Пастрняк о Слафковски: «Верю, что он продолжит прогрессировать. В прошлом сезоне Юрай вносил больший вклад, чем раньше. Но нужно быть немного скромнее»
сегодня, 04:55
Найз хочет сыграть за сборную США на Олимпиаде-2026: «Было бы огромной честью снова выступить на этой сцене. Я должен заслужить это, будет непросто»
сегодня, 03:55
8-й номер драфта НХЛ-2006 Питер Мюллер завершил карьеру. Экс-форвард «Финикса» отыграл последние 7 сезонов в Чехии и стал чемпионом в этом году
2сегодня, 03:15
Рудаковский из «Авиатора» о советах молодым спортсменам: «Развивайте личный бренд, будьте активны в соцсетях, иначе сложно оставаться востребованным. Хотел бы коллаб с Кридом или Бастой»
1вчера, 20:34
Кудрявцева выложила отрывок монолога Райкина про инфантильных мужчин и индифферентных женщин после реакции Макарова на ее посты: «Раньше это был юмор, теперь – реальность»
3вчера, 19:57
Пономарев о периоде в США: «Стал сильнее в ментальной подготовке, в обороне добавил, над бросками поработали. Надеюсь, будет заметно, что я не просто так провел там время»
вчера, 17:39
«Баффало» и Тимминс заключили контракт на 2 года с кэпхитом 2,2 млн долларов, избежав арбитража
вчера, 17:20
Грицюк о Хартли в «Локомотиве»: «Они с Радуловым найдут общий язык. Шалунов играет как Корбан Найт»
4вчера, 15:42
Панин про отпуск: «По лесам Башкирии поездил, по Европе немного прокатились, пока есть такая возможность»
10вчера, 15:16
Лукоянов о будущем: «Если тут не получится, может, в Беларусь снова поеду. Поживем-увидим, как все сложится»
7вчера, 14:59