Агенты Маклауда, Дюбе, Фута, Харта и Форментона встретятся с руководством НХЛ и обсудят разрешение на выступления. Хоккеистов оправдали по делу о сексуальном насилии («СЭ»)
Агент экс-игроков молодежной сборной Канады планируют встречу с руководством НХЛ.
В четверг суд в Канаде признал Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.
По сведениям «Спорт-Экспресса», агенты игроков в ближайшее время рассчитывают на встречу с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и руководством лиги.
Агенты планируют провести переговоры, чтобы получить разрешение на выступление своих клиентов в Национальной хоккейной лиге.
Также сообщает, что ряд клубов НХЛ заинтересован в Майкле Маклауде, который провел прошлый сезон в «Авангарде» и «Барысе».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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