Артюхин о «Куньлуне»: «Команда будет, состав наберут, уверен. Там своя обстановка, финансовая ситуация, клуб всегда тянет с трансферами»

Евгений Артюхин высказался о трансферной политике «Куньлуня».

Ранее сообщалось, что китайскую команду может возглавить Жерар Галлан, работавший в НХЛ.

– До старта тренировочных лагерей в КХЛ остается чуть меньше недели. Сможет ли «Куньлунь» собрать команду, которая будет на что‑то всерьез рассчитывать с учетом того, что российский рынок сейчас ожидаемо скудный?

– Мы уже видели, что «Куньлунь» всегда с трансферами до последнего тянет. Там своя обстановка, финансовая ситуация, смена руководства.

Я думаю, они спокойно наберут состав, уверен, что команда будет. КХЛ мониторит эту ситуацию, все происходит в рабочем процессе, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Вайсфельд о «Куньлуне»: «Не факт, что они будут играть в следующем сезоне КХЛ. Разговоры ходят разные, будущее команды непонятно»