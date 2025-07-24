Артюхин о «Куньлуне»: «Команда будет, состав наберут, уверен. Там своя обстановка, финансовая ситуация, клуб всегда тянет с трансферами»
Евгений Артюхин высказался о трансферной политике «Куньлуня».
Ранее сообщалось, что китайскую команду может возглавить Жерар Галлан, работавший в НХЛ.
– До старта тренировочных лагерей в КХЛ остается чуть меньше недели. Сможет ли «Куньлунь» собрать команду, которая будет на что‑то всерьез рассчитывать с учетом того, что российский рынок сейчас ожидаемо скудный?
– Мы уже видели, что «Куньлунь» всегда с трансферами до последнего тянет. Там своя обстановка, финансовая ситуация, смена руководства.
Я думаю, они спокойно наберут состав, уверен, что команда будет. КХЛ мониторит эту ситуацию, все происходит в рабочем процессе, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Вайсфельд о «Куньлуне»: «Не факт, что они будут играть в следующем сезоне КХЛ. Разговоры ходят разные, будущее команды непонятно»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости