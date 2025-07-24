Артюхин о Ларионове-младшем в СКА: «Для отца важно иметь своего человека в команде, в том числе для получения информации. Если он в игре вытягивает, почему нет?»
Евгений Артюхин высказался о переходе Игоря Ларионова-младшего в СКА.
Главным тренером команды является отец форварда Игорь Ларионов-старший.
– Как относитесь к тому, что в СКА в новом сезоне будет играть сын главного тренера?
– Как по мне, если твой сын вытягивает команду, то почему бы и нет? Главное, чтобы он в игре вытягивал.
Да и для отца важно иметь своего человека в команде, в том числе для получения какой-то информации. Если человек вытягивает, не вижу в этом ничего плохого.
Пусть парень играет, развивается, помогает себе, команде и отцу в первую очередь, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости