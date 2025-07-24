Артюхин о Ларионове-младшем в СКА: «Для отца важно иметь своего человека в команде, в том числе для получения информации. Если он в игре вытягивает, почему нет?»

Евгений Артюхин высказался о переходе Игоря Ларионова-младшего в СКА.

Главным тренером команды является отец форварда Игорь Ларионов-старший.

– Как относитесь к тому, что в СКА в новом сезоне будет играть сын главного тренера?

– Как по мне, если твой сын вытягивает команду, то почему бы и нет? Главное, чтобы он в игре вытягивал.

Да и для отца важно иметь своего человека в команде, в том числе для получения какой-то информации. Если человек вытягивает, не вижу в этом ничего плохого.

Пусть парень играет, развивается, помогает себе, команде и отцу в первую очередь, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.