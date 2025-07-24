Вайсфельд о «Куньлуне»: «Не факт, что они будут играть в следующем сезоне КХЛ. Разговоры ходят разные, будущее команды непонятно»

Леонид Вайсфельд допустил, что «Куньлунь» может пропустить сезон КХЛ.

Ранее сообщалось, что китайскую команду может возглавить Жерар Галлан, работавший в НХЛ.

– До старта тренировочных лагерей в КХЛ остается чуть меньше недели. Сможет ли «Куньлунь» собрать команду, которая будет на что-то всерьез рассчитывать с учетом того, что российский рынок сейчас ожидаемо скудный?

– Собрать то можно, тем более что у них нет лимита на легионеров.

Но вообще разные разговоры ходят. Я так понял, еще не факт, что они вообще в следующем сезоне играть будут, поэтому нужно подождать, посмотреть за развитием событий.

Опять же Галлана пока нет, официального объявления не было. О его подписании никто не объявлял.

Когда будет официальное объявление, можно будет что-то говорить, а пока вообще непонятно будущее команды.

Есть одни слухи и никакой объективной информации. Бесполезно рассуждать об их перспективах, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд .