Евгений Артюхин: «Уход Робинсона – потеря для «Трактора». Он мог и забить, и сыграть в тело, и сбросить перчатки. Таких игроков мало»
Евгений Артюхин высказался об уходе Бадди Робинсона из «Трактора».
«Уход Робинсона – потеря для «Трактора». Таких игроков мало, он приносил пользу команде, хорошо себя проявил.
Мог и забить, и при этом сыграть в тело, и даже при необходимости сбросить перчатки. Это сейчас дефицитная позиция.
Не знаю, найдут ли в «Тракторе» игрока такого плана», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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