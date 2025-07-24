Евгений Артюхин: «Уход Робинсона – потеря для «Трактора». Он мог и забить, и сыграть в тело, и сбросить перчатки. Таких игроков мало»

Евгений Артюхин высказался об уходе Бадди Робинсона из «Трактора».

«Уход Робинсона – потеря для «Трактора ». Таких игроков мало, он приносил пользу команде, хорошо себя проявил.

Мог и забить, и при этом сыграть в тело, и даже при необходимости сбросить перчатки. Это сейчас дефицитная позиция.

Не знаю, найдут ли в «Тракторе» игрока такого плана», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.