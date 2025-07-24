Кудрявцева потратила больше миллиона рублей на лечение Макарова от алкоголизма. Суточное проживание в рехабе стоило от 20 тысяч («КП»)

Лера Кудрявцева потратила больше миллиона рублей на лечение Игоря Макарова.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, телеведущая и экс-форвард СКА поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочь Мария. В прошлом году Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым, написав: «Алкоголь – зло». Позднее они помирились.

«Макаров пьет довольно давно и очень много. Лечился не единожды. Лера отправляла мужа в рехаб (реабилитационная клиника для зависимых – Спортс”) на свои деньги. Причем клиники были очень дорогими. Суточное проживание в рехабе стоило от 20 тысяч рублей.

В прошлый раз Макаров пробыл в клинике два месяца. А это, считайте, уже больше миллиона рублей. И это только проживание и питание. За лечение (кодирование и работу с психологами) Лера платила такую же сумму», – говорится в материале «Комсомольской правды».