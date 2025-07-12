Кудрявцева о Макарове: «Стала «созависимой», боюсь, что-то случится, если не контролировать его. Сколько раз был на грани смерти. Самое страшное – вину беру на себя. Просто, сука, устала»

Лера Кудрявцева высказалась о лечении Игоря Макарова.

Напомним, телеведущая и нападающий, выступавший тогда за СКА, поженились в 2013 году и прожили в браке более 10 лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария. В прошлом году Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым , написав: «Алкоголь – зло». Позднее они помирились.

«Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Спасала, лечила. Спасала, лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать, на работе – улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума, и только очередной рехаб давал мне возможность «продышаться».

Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня.

Отдаю ли я себе отчет в том, что пишу? Конечно! Я сдаюсь…» – написала Кудрявцева .

Также телеведущая выложила другую публикацию, где назвала себя «созависимой» и заявила, что берет вину на себя.

«Я стала «созависимой». Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог что-то произойдет – я всю жизнь себе этого не прощу.

Бесконечная жалость и вина. Я просто, сука, устала, я устала очень. Девочки милые, как это страшно», – написала телеведущая.

Психоаналитик о Кудрявцевой и Макарове: «Подумала, что справится с его алкогольными заносами, прошла созависимость. 9 из 10 женщин выбирают жить втроем – она, муж, тяга к алкоголю, и система летит в тартарары»