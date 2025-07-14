Кудрявцева о постах про «рехабы и кодировки» Макарова и «созависимость» от него: «Чот я газанула прилично, но фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем»

Лера Кудрявцева прокомментировала свои слова в адрес Игоря Макарова.

Напомним, телеведущая и экс-форвард СКА поженились в 2013 году, прожив в браке более 10 лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария. В прошлом году Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым, написав: «Алкоголь – зло». Позднее они помирились.

Несколько дней назад она выложила в соцсетях ряд записей, в которых содержались подробности отношений пары.

«Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня.

Я стала «созависимой». Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Бесконечная жалость и вина. Я просто, сука, устала, я устала очень. Девочки милые, как это страшно», – написала тогда телеведущая.

Позднее она выложила пост со следующим содержанием:

«Чот я газанула прилично. Обычно это не в моей природе.

Жалею ли я? Скорее да, чем нет. Но, как говорится, фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем!» – заявила Лера Кудрявцева .

Кудрявцева о Макарове: «Стала «созависимой», боюсь, что-то случится, если не контролировать его. Сколько раз был на грани смерти. Самое страшное – вину беру на себя. Просто, сука, устала»