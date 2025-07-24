Данко о Кудрявцевой и Макарове: «Он алкоголик, а она нет? Лера не пьет, смешно. Ни разу не видел ее мужа в непотребном виде. Зачем она публично унижает его? Огульное унижение мужчины»

Поп-исполнитель Данко высказался об отношениях Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова.

Напомним, телеведущая и экс-форвард СКА поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочь Мария. В прошлом году Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым , написав: «Алкоголь – зло». Позднее они помирились.

«Муж алкоголик, а она нет? Лера, конечно, не пьет. Смешно. Я ни разу не видел ее мужа в непотребном виде. Никто не гнушается употреблением горячительных напитков. Человек либо употребляет, либо нет.

Если бы Лера вела ЗОЖ и даже шампанского бы не пила, то можно было бы здравый давать комментарий. А когда кто-то пьет больше, кто-то меньше. Знаете, кто-то выпьет рюмочку и – все, в хлам. А кто-то бочку выпьет, но никогда не поймешь, пил человек или нет…

Для меня есть один критерий: если человек только раз в год пьет, я считаю, что этот человек выпивает. Так что, тут получается, битый не битого везет», – сказал поп-исполнитель Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко.

Он также высказал недоумение по поводу того, что Кудрявцева открыто рассказывает о проблемах в семье.

«Зачем она это делает? Публично унижает мужа. Сор из избы не выносят. Надо решать свои проблемы, а не подставлять близкого человека перед всей страной. Бездоказательное, огульное унижение мужчины», – заявил Данко.