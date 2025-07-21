Защитник Гроло (191 см, 90 кг) близок к переходу в «Куньлунь». Канадец провел в Швеции два прошлых сезона

Джереми Гроло может продолжить карьеру в КХЛ.

25-летний канадский защитник близок к переходу в «Куньлунь », сообщил журналист Михаил Зислис.

Предыдущие два сезона Джереми Гроло, рост которого составляет 191 сантиметр, а вес 90 килограмм, провел в «Фэрьестаде» в чемпионате Швеции.

В прошлом сезоне хоккеист сыграл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 4 (0+4) очка при полезности «плюс 10».

В плей-офф он провел 6 игр и отметился (0+2) баллами при полезности «0».