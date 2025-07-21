«Поздравляем Волшебника с днем рождения!» «Автомобилист» о 47-летии Дацюка
«Автомобилист» поздравил Павла Дацюка с днем рождения.
20 июля экс-игроку екатеринбургского клуба и сборной России исполнилось 47 лет.
«Поздравляем Волшебника с днем рождения! Желаем семейного тепла, здоровья, воплощения в жизнь всех планов и успехов в работе с молодыми игроками!» – говорится в сообщении «Автомобилиста».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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