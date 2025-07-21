«Поздравляем Волшебника с днем рождения!» «Автомобилист» о 47-летии Дацюка

«Автомобилист» поздравил Павла Дацюка с днем рождения.

20 июля экс-игроку екатеринбургского клуба и сборной России исполнилось 47 лет.

«Поздравляем Волшебника с днем рождения! Желаем семейного тепла, здоровья, воплощения в жизнь всех планов и успехов в работе с молодыми игроками!» – говорится в сообщении «Автомобилиста ».