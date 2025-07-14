Тимкин о работе тренером в «Металлурге» 3х3: «Когда Дацюк с Ковальчуком объявят о завершении карьеры, то и я скажу!»
– Вам же «Салават Юлаев» предлагал поиграть за их команду в чемпионате КХЛ 3×3?
– Да. Мне и «Металлург» предлагал. Мог быть и игроком, и играющим тренером. Была свобода выбора. И я свой выбор сделал.
– Можно ли сказать, что вы завершили профессиональную карьеру хоккеиста и окончательно переключились на работу тренером?
– Ну…Голословным быть не хотелось бы. Понятно всем, что я сконцентрирован на работе тренера. Даже не вижу смысла кого-то оповещать.
– Понимаю, что это непростой для каждого хоккеиста шаг. Илья Ковальчук до сих пор не сказал уверенно «да» на вопрос, завершил ли он карьеру.
– Вот когда Дацюк с Ковальчуком объявят о завершении карьеры, то и я скажу!
– Павел как раз в августе проведет свой прощальный матч.
– Я шучу, конечно же, – сказал 34-летний двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского клуба.