Форвард «Авто» Исаев хочет получить высшее экономическое образование: «Знаю, что Дацюк много куда вкладывает деньги, в том числе в развитие Екатеринбурга. Не растрачивает финансы впустую»

Форвард «Авто» Дмитрий Исаев хочет получить экономическое образование.

В минувшем сезоне 18-летний форвард дебютировал за «Автомобилист» в Фонбет Чемпионате КХЛ (3 игры) и стал лучшим бомбардиром молодежной команды уральцев (49 очков в 49 играх).

– Успели отдохнуть от хоккея?

– Да, после сезона полностью отвлекся от хоккея и погрузился в учебу – готовился к экзаменам. Успел соскучиться по игре.

– Что сдавали на ЕГЭ?

– Английский, обществознание, русский язык и профильную математику. Несмотря на плотный график, находил время заниматься с репетиторами. Учился и готовился к ЕГЭ, в итоге сдал все хорошо. Тяжелее всего было обществознание, а математика далась легче социальных наук.

– На кого будете поступать с таким набором предметов?

– На управление бизнесом или государственно-муниципальное управление. Планирую поступать в Уральский государственный экономический университет. Понимаю, что в сезоне будет нелегко совмещать учебу с хоккеем, но это будет меня только закалять.

– Почему выбрали именно это направление?

– Хочется получить качественное образование. Жизнь не заканчивается на хоккее, может произойти все, что угодно. Учеба всегда была для меня важна: школу закончил без троек.

– Кто в хоккее показателен для вас в плане грамотных финансовых вложений?

– Знаю, что Павел Валерьевич Дацюк много куда вкладывает деньги, в том числе в развитие Екатеринбурга. Он не растрачивает финансы впустую. Кэйл Макар , прежде чем уехать в НХЛ, закончил обучение в университетской лиге. Это тоже доказывает, что учеба лишней никогда не будет.

– Обсуждали с Дацюком финансовую грамотность?

– Нет, все разговоры с Павлом Валерьевичем направлены только на хоккей, но на самом деле с ним хочется говорить вообще обо всем. Здорово узнавать разные нюансы у человека, который смог добиться таких высот. У него можно учиться и учиться. Его советы всегда помогают улучшать свой результат, – сказал Исаев.