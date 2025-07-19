Артем Гончар: «Занимаюсь персонально с тренером, который работал с Кросби, Маккинноном. Впервые решил готовиться к сезону в Торонто»

Артем Гончар рассказал, что готовится к сезону в Торонто.

В минувшем сезоне 18-летний защитник набрал 25 (7+18) очков в 50 играх за «Стальных Лисов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

На драфте НХЛ россиянина выбрали «Рейнджерс» – в 3-м раунде под общим 89-м номером.

– Как в Торонто проходит ваша подготовка к сезону?

– Я полетел в Торонто готовиться к сезону. Здесь у меня свой тренер, работаем с ним в зале. Это мой первый год, когда решил готовиться в Канаде.

Мы поговорили с моим дядей, у него здесь есть знакомый тренер, который сможет хорошо подготовить меня к сезону.

– Кто вас тренирует?

– Энди О’Брайан. Он тренировал Сидни Кросби , Нэтана Маккиннона . И сейчас я тренируюсь с ним. Пока мы занимаемся персонально, но в будущем могут еще добавиться парни.

Видно, что подход тренера профессиональный, мне все нравится, – сказал Артем Гончар.

Защитник «Стальных Лисов» Артем Гончар: «Всегда нравилась игра дяди Сережи, в хоккее мало таких игроков. Мы созваниваемся и разбираем мои ошибки, он помогает мне становиться сильнее»