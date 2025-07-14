Миронов ответил журналисту, с какой знаменитостью хотел бы сыграть: «Я против Макдэвида играл, Кросби, с Маккинноном тоже»

Андрей Миронов заявил, что играл со многими топ-игроками НХЛ.

– Есть ли какой‑то знаменитый иностранный хоккеист, с которым вы особенно хотели бы сыграть?

– Если честно, нет. Я против Макдэвида играл, с Маккинноном играл, против Кросби тоже играл, так что, наверное, нет.

– В прошлых сезонах вы были одной из звезд КХЛ. Планируете оставить за собой этот статус в будущем?

– Посмотрим, будем стараться все для этого делать, – сказал защитник «Спартака » Андрей Миронов, выступавший за «Колорадо» в сезоне-2017/18.