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Защитник «Стальных Лисов» Артем Гончар: «Всегда нравилась игра дяди Сережи, в хоккее мало таких игроков. Мы созваниваемся и разбираем мои ошибки, он помогает мне становиться сильнее»

Артем Гончар рассказал о том, какие советы получает от дяди – Сергея Гончара.

В минувшем сезоне 18-летний защитник «Стальных Лисов» набрал 25 (7+18) очков в 50 играх в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге. 

На драфте НХЛ россиянина выбрали «Рейнджерс» – в 3-м раунде под общим 89-м номером. 

– Как вы поддерживаете связь с дядей? Разница часовых поясов в Магнитогорске и Ванкувере не мешала?

– Нет, мы созванивались после каждой моей игры и разбирали ошибки: где я сыграл хорошо, а где не очень. Дядя помогает мне становиться сильнее. Я звонил ему уже ближе к вечеру по Магнитогорску, часов в десять.

– С какого периода карьеры Сергей Гончар стал вас так часто консультировать?

– С момента перехода в «Стальные Лисы» мы стали больше разговаривать о моей игре. Дядя всегда поддерживает меня и говорит, что видит во мне потенциал. Он не ставит никаких рамок. Сам факт того, что такой великий человек из мира хоккея хвалит мою игру, придает уверенности.

– Когда вы в последний раз виделись с ним?

– Летом 2017 года, когда дядя и Евгений Малкин после победы в плей-офф НХЛ привезли Кубок Стэнли в Москву. В тот день мы всей семьей посидели с трофеем в ресторане. Только повзрослев, я понял, насколько это было ценное событие, и какой тяжелый путь надо преодолеть. В тот день я познакомился с Малкиным, но для меня он тогда был просто друг дяди Сережи. Сейчас очень хотел бы более подробно с ним пообщаться. Евгений – отличный игрок с большим опытом, к которому всегда найдутся вопросы.

– В детстве дядя был вашим кумиром в хоккее?

– Да, мне всегда нравилась его игра. Я видел, что защитник может столько забивать и отдавать, хотел играть так же. В хоккее мало таких защитников, каким был Сергей Гончар. Очень рад, что он мой дядя. Сейчас из игроков мне нравятся Куинн Хьюз и Расмус Далин, считаю их лучшими защитниками в мире, – сказал Артем Гончар. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт КХЛ
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