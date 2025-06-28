Ларак заявил о возможном обмене Кросби из «Питтсбурга». Маккиннон опроверг: «Фэйк ньюс»
Нэтан Маккиннон опроверг слухи о возможном обмене Сидни Кросби.
Подкаст Spittin’ Chiclets в соцсетях процитировал бывшего тафгая клубов НХЛ Жоржа Ларака, который сказал: «Слышал, есть весьма высокая вероятность того, что Сидни Кросби продолжит карьеру в другой команде».
Форвард «Колорадо» и сборной Канады Нэтан Маккиннон ответил на публикацию двумя словами: «Фэйк ньюс». Комментарий Маккиннона набрал более 3,5 тысяч лайков.
Ранее журналист Роб Райнхарт сообщил, что «Питтсбург» ведет переговоры с «Колорадо» и «Ютой» об обмене капитана.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Spittin’ Chiclets
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