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Агент Ткачева об «Авангарде»: «Сейчас генменеджера заставляют заявлять, что мы на что-то не пошли, что они освобождают место под потолком. Вранье. Просто стыдно, что люди забывают обещания»

Шуми Бабаев обвинил руководство «Авангарда» в слабости и непорядочности.

Ранее омский клуб расторг соглашение с форвардом Владимиром Ткачевым. Договор с 29-летним нападающим был рассчитан до 2030 года.

– Журналист Михаил Зислис написал, что главный тренер Ги Буше поставил условие: или он, или Владимир Ткачев. Такая ситуация была?

– Да, именно такая ситуация. И это было давно, сразу после окончания чемпионата. Буше сказал, что Ткачев команде не нужен. Просто руководители клуба бились до последнего, максимально старались что-то сделать, чтобы его оставить. Но тренер оказался сильнее.

На вечере закрытия сезона КХЛ я эмоционально общался с руководством «Авангарда». Я пытался их убедить, что игрок не нужен тренеру, а они сказали, что решат эти вопросы. Получилось так, что они сделать это не смогли. Был разговор о том, чтобы снизить контракт на новый сезон, чтобы клуб мог попасть в потолок. Но я говорил: «Какой смысл об этом разговаривать, если тренер против игрока?». Мне ответили: «Это все не так».

Но ровно две недели назад у нас был очередной разговор и мы согласились на эти условия понижения контракта. Нам был поставлен, скажем так, ультиматум со стороны клуба: «Либо вы соглашаетесь на условия понижения контракта, либо мы будем вынуждены с вами расстаться. Тренера мы взяли на себя».

Мы посовещались с Володей и решили, что принимаем этот ультиматум, потому что он хотел играть за «Авангард». И вот сейчас возникает ситуация, когда Буше все равно прогнул свою линию. И он знал, что мы согласились на понижение контракта. По просьбе клуба Володя написал письмо Буше для того, чтобы объяснить свою позицию, чтобы не думали, что он против тренера.

Таким образом, со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы он остался в Омске. Сейчас генерального менеджера заставляют делать заявления, что мы на что-то не пошли, что они освобождают место под потолком. Это вранье чистой воды и не соответствует действительности.

Просто стыдно, что люди быстро забывают свои слова и обещания и некрасиво себя ведут. С нашей стороны было сделано все, с их стороны были попытки, но, к сожалению, там один троих пересилил. Все-таки преклонение перед иностранцами взяло верх, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев

💣 «Авангард» слил Владимира Ткачева – звезду КХЛ. Похоже, все из-за тренера

Контракты в КХЛ никого не волнуют – с ними можно делать что угодно

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoГерман Чистяков
logoВладимир Ткачев 1995
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logoГи Буше
logoШуми Бабаев
logoАлексей Сопин
Евгений Кожевников
потолок зарплат
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