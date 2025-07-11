Пинчук о минском «Динамо» в плей-офф: «Нужно не останавливаться на достигнутом, идти на третий раунд. Планы серьезные»
Виталий Пинчук заявил, что минское «Динамо» хочет выйти в полуфинал плей-офф.
– Какие ожидания от следующего сезона? В прошлом минскому «Динамо» удалось выстрелить, в следующем к вам уже будут относиться иначе?
– Безусловно, нужно это понимать. Вошли в четверку в конференции в регулярном чемпионате, прошли во второй раунд. Нужно как минимум не останавливаться на достигнутом, дальше идти на третий раунд, и, кто знает, куда дальше. Планы серьезные.
– Минск уже готов к следующему шагу?
– Мы будем к этому стремиться. Всегда надо прогрессировать, не стоять на месте. Думаю, покажем хороший уровень, — сказал нападающий минского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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