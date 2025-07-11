Пинчук о минском «Динамо» в плей-офф: «Нужно не останавливаться на достигнутом, идти на третий раунд. Планы серьезные»

Виталий Пинчук заявил, что минское «Динамо» хочет выйти в полуфинал плей-офф.

– Какие ожидания от следующего сезона? В прошлом минскому «Динамо» удалось выстрелить, в следующем к вам уже будут относиться иначе?

– Безусловно, нужно это понимать. Вошли в четверку в конференции в регулярном чемпионате, прошли во второй раунд. Нужно как минимум не останавливаться на достигнутом, дальше идти на третий раунд, и, кто знает, куда дальше. Планы серьезные.

– Минск уже готов к следующему шагу?

– Мы будем к этому стремиться. Всегда надо прогрессировать, не стоять на месте. Думаю, покажем хороший уровень, — сказал нападающий минского «Динамо ».