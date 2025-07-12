Крикунов о «Динамо»: «Выглядит претендентом на Кубок Гагарина. Вопрос с вратарями решен, нападение хорошее, надо только усилиться в межсезонье»
Владимир Крикунов высоко оценил шансы «Динамо» на победу в Кубке Гагарина.
В прошлом сезоне бело-голубые дошли до полуфинала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, где уступили в серии с «Трактором» (1-4).
«Динамо» выглядит одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина в следующем сезоне, команде надо только грамотно усилиться в межсезонье.
Вопрос с вратарями решен, нападение тоже хорошее. Это «Динамо» может побороться за Кубок Гагарина», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
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