Крикунов о «Динамо»: «Выглядит претендентом на Кубок Гагарина. Вопрос с вратарями решен, нападение хорошее, надо только усилиться в межсезонье»

Владимир Крикунов высоко оценил шансы «Динамо» на победу в Кубке Гагарина.

В прошлом сезоне бело-голубые дошли до полуфинала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, где уступили в серии с «Трактором» (1-4).

«Динамо» выглядит одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина в следующем сезоне, команде надо только грамотно усилиться в межсезонье.

Вопрос с вратарями решен, нападение тоже хорошее. Это «Динамо » может побороться за Кубок Гагарина », – сказал бывший тренер сборной России.