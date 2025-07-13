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  • Светлов о вратарях СКА: «У Плешкова есть школа и характер, ему по силам стать первым номером. Заврагин и Мойсевич получили бесценный опыт в прошлом сезоне»
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Светлов о вратарях СКА: «У Плешкова есть школа и характер, ему по силам стать первым номером. Заврагин и Мойсевич получили бесценный опыт в прошлом сезоне»

Сергей Светлов не видит проблемы у СКА во вратарской линии.

– Согласны с тем, что в СКА – вратарская проблема?

– Нет, не согласен. Не сомневался в молодом Плешкове, когда давал ему в «Сочи» шанс перейти с уровня МХЛ на КХЛ. Да, у него не выдающиеся габариты, но есть школа и есть характер. Ему по силам сделать небольшой шажок наверх и стать первым номером СКА.

Плюс в прошлом сезоне большую практику на уровне КХЛ и СКА получили Заврагин и Мойсевич. Да, была критика, но этот опыт является бесценным.

Можно от него оттолкнуться – и полноценно закрепиться на уровне КХЛ, – сказал бывший тренер клубов КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСочи
logoПавел Мойсевич
logoЕгор Заврагин
logoСКА
logoСергей Светлов
logoАртемий Плешков
logoКХЛ
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