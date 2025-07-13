Светлов о вратарях СКА: «У Плешкова есть школа и характер, ему по силам стать первым номером. Заврагин и Мойсевич получили бесценный опыт в прошлом сезоне»

Сергей Светлов не видит проблемы у СКА во вратарской линии.

– Согласны с тем, что в СКА – вратарская проблема?

– Нет, не согласен. Не сомневался в молодом Плешкове , когда давал ему в «Сочи » шанс перейти с уровня МХЛ на КХЛ. Да, у него не выдающиеся габариты, но есть школа и есть характер. Ему по силам сделать небольшой шажок наверх и стать первым номером СКА .

Плюс в прошлом сезоне большую практику на уровне КХЛ и СКА получили Заврагин и Мойсевич . Да, была критика, но этот опыт является бесценным.

Можно от него оттолкнуться – и полноценно закрепиться на уровне КХЛ, – сказал бывший тренер клубов КХЛ .