Светлов о вратарях СКА: «У Плешкова есть школа и характер, ему по силам стать первым номером. Заврагин и Мойсевич получили бесценный опыт в прошлом сезоне»
Сергей Светлов не видит проблемы у СКА во вратарской линии.
– Согласны с тем, что в СКА – вратарская проблема?
– Нет, не согласен. Не сомневался в молодом Плешкове, когда давал ему в «Сочи» шанс перейти с уровня МХЛ на КХЛ. Да, у него не выдающиеся габариты, но есть школа и есть характер. Ему по силам сделать небольшой шажок наверх и стать первым номером СКА.
Плюс в прошлом сезоне большую практику на уровне КХЛ и СКА получили Заврагин и Мойсевич. Да, была критика, но этот опыт является бесценным.
Можно от него оттолкнуться – и полноценно закрепиться на уровне КХЛ, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости