«Трактор», «Сочи», «Лада» и «Амур» сыграют в Кубке губернатора Челябинской области. Турнир пройдет с 25 по 29 августа
«Трактор», «Сочи», «Лада» и «Амур» сыграют на турнире в Челябинске.
Кубок губернатора Челябинской области состоится с 25 по 29 августа.
Команды сыграют на групповом этапе, после чего пройдут матчи за третье место и финал.
В прошлом году победителем турнира стал хабаровский «Амур».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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