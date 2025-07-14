«Трактор», «Сочи», «Лада» и «Амур» сыграют в Кубке губернатора Челябинской области. Турнир пройдет с 25 по 29 августа

«Трактор», «Сочи», «Лада» и «Амур» сыграют на турнире в Челябинске.

Кубок губернатора Челябинской области состоится с 25 по 29 августа.

Команды сыграют на групповом этапе, после чего пройдут матчи за третье место и финал.

В прошлом году победителем турнира стал хабаровский «Амур ».