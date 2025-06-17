Третьяк о недопуске России на ОИ-2026: «Не наша вина, что политика вмешалась в спорт. Мы законодатели моды, остаемся хоккейной державой»

Владислав Третьяк высказался о ситуации с недопуском России на Олимпиаду.

Ранее было подтверждено , что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ранее усомнился , что Россия является хоккейной державой.

«Мы были и всегда остаемся хоккейной державой, одной из ведущих в мире.

Мы и в рейтинге ИИХФ №1. У нас КХЛ , ВХЛ , хоккей развиваются, строятся арены, они полные, мы законодатели моды.

Но то, что политика вмешалась в спорт, это не наша вина», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .