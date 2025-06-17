Третьяк о недопуске России на ОИ-2026: «Не наша вина, что политика вмешалась в спорт. Мы законодатели моды, остаемся хоккейной державой»
Владислав Третьяк высказался о ситуации с недопуском России на Олимпиаду.
Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ранее усомнился, что Россия является хоккейной державой.
«Мы были и всегда остаемся хоккейной державой, одной из ведущих в мире.
Мы и в рейтинге ИИХФ №1. У нас КХЛ, ВХЛ, хоккей развиваются, строятся арены, они полные, мы законодатели моды.
Но то, что политика вмешалась в спорт, это не наша вина», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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