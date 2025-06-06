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  • Третьяк о Ротенберге: «Он продолжает работу в ФХР, курирует «Россию 25», она играет международные турниры. Если будет трудиться в клубе, это займет большую часть времени»
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Третьяк о Ротенберге: «Он продолжает работу в ФХР, курирует «Россию 25», она играет международные турниры. Если будет трудиться в клубе, это займет большую часть времени»

Владислав Третьяк ответил на вопрос о будущем Романа Ротенберга.

Ранее совет директоров СКА объявил об отставке Ротенберга с поста главного тренера. В ФХР он является первым вице‑президентом. 

– Какие планы у ФХР с учетом того, что у первого вице‑президента федерации Романа Ротенберга теперь больше времени?

– Федерация работает по своему международному и внутреннему плану. У нас очень много направлений – так, женский хоккей стал нашим, вернувшись в свою гавань. Есть и студенческий хоккей, и ВХЛ. У нас есть, чем заниматься.

Мы проводим молодежные, детские турниры. Вот недавно провели турнир в Новосибирске, куда пришли много болельщиков. Проходят детские турниры на Кубок Третьяка, хоккейные школы… Поверьте, мы делаем очень многое.

Насчет Ротенберга – он сам решает свою судьбу. Он как работал, так и работает в федерации. Если он еще и в клубе будет работать, это займет большую часть его времени.

А еще есть команда «Россия‑25», которую он курирует, и она играет международные турниры. Так что пока все остается в силе, – заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Что теперь будет с Ротенбергом?38623 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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