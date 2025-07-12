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«Юнисон» о снятии с ВХЛ: «Не прощаемся, а берем паузу. Мы запомнились не только игрой, но и атмосферой, медийным стилем и активными болельщиками»

«Юнисон» подтвердил снятие с сезона Olimpbet ВХЛ.

Ранее стало известно, что московский клуб приостанавливает деятельность из-за проблем с финансированием.

«Хоккейный клуб «Юнисон-Москва» сообщает, что по итогам внутреннего анализа текущей организационно-финансовой ситуации, а также в связи с невозможностью согласовать график проведения домашних матчей на одной арене, клуб принял непростое решение приостановить участие в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею – ВХЛ на сезон 2025/2026.

Это сделано после тщательной оценки всех возможных сценариев и консультаций с представителями Лиги. Основным приоритетом клуба остается эволюционное развитие, сохранение устойчивости и создание условий для возвращения в профессиональный хоккей на должном уровне.

Мы благодарим наших болельщиков, хоккеистов, тренерский штаб и всех, кто верил в нас и поддерживал на протяжении трех насыщенных, ярких и по-настоящему значимых сезонов. 

За это время мы вместе прошли большой и увлекательный путь от дебютанта НМХЛ до чемпиона лиги, мы вместе шагнули на новый уровень и перешли в ВХЛ.

Первый сезон стал для нас настоящим испытанием на прочность – клуб только формировался, но уже тогда мы ощутили поддержку и любовь неравнодушных к хоккею людей.

Второй год показал, что «Юнисон-Москва» – это команда с характером и амбициями: яркие победы, новый рекорд лиги по продолжительности победной серии и чемпионский финиш.

Следующий сезон подтвердил, что мы стали частью большой хоккейной семьи – с узнаваемым медийным стилем, активными болельщиками и устойчивым интересом к клубу как на площадке, так и за ее пределами.

Мы запомнились не только игрой, но и атмосферой, которую создавали вместе: шумными домашними матчами, живым диалогом с болельщиками, сильным медиаприсутствием и проектами, выходящими за рамки хоккея.

«Юнисон-Москва» стал заметным явлением в ВХЛ – клубом с лицом, характером и сообществом, в которое хотелось быть вовлеченным.

Это история, которую мы писали вместе с вами. Мы не прощаемся, а берем паузу перед новым этапом, чтобы вернуться, став еще сильнее и ярче.

С уважением, Руководство ХК «Юнисон-Москва», – сказано в сообщении клуба.

Президент «Юнисона»: «К 2030 году клуб должен быть в КХЛ, при этом сохранив три базовые ценности: эволюционное развитие, титулованность и эстетику»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Юнисона»
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