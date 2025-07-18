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  • Лямкин о 3:15 в «Матче года»: «Где тут была шоу-игра? Ребята из НХЛ нас деклассировали. Даже стыдно, если честно. Мы вышли поразвлекаться, нельзя так играть»
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Лямкин о 3:15 в «Матче года»: «Где тут была шоу-игра? Ребята из НХЛ нас деклассировали. Даже стыдно, если честно. Мы вышли поразвлекаться, нельзя так играть»

Никита Лямкин сказал, что команда звезд НХЛ деклассировала команду звезд КХЛ.

13 июля команда звезд НХЛ одержала крупную победу над командой звезд КХЛ (15:3) в благотворительном матче в Москве.

– После Матча звезд вы уже понимали, чего ждать от фестивальных игр, таких как «Матч года»?

– А где тут была шоу-игра? Ребята просто вышли и нас деклассировали. Даже стыдно, если честно. Мы должны были ответственнее отнестись к игре, к результату, не ехать на прямых ногах хотя бы в защиту.

Могли сыграть намного лучше, на самом деле было бы очень интересно рубануться, без прокатов, с полным контактом. И узнать точно, на что способны лучшие игроки КХЛ против сборной из НХЛ.

– Получается, ребята из НХЛ отнеслись к игре серьёзно, а команда КХЛ – нет?

– Мы вышли поразвлекаться, есть такое. Слишком много пропустили, нельзя так играть. И вопросы не к вратарям, разумеется, а к полевым. Подряд пропускали, 3:6, 3:7. 3:13… Смотрел на счет и думал: господи, когда это уже закончится!

Даже уже и праздник как-то улетучивался, настроение было не праздничное совсем. Нельзя так играть, – сказал защитник «Ак Барса». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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