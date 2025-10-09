Сушинский о СКА: «При Ларионове не играют даже как «Торпедо» при нем же. Тренер подбирал состав под себя – игры нет вообще, забить не могут»

Максим Сушинский заявил, что у СКА нет игры.

Армейцы идут на восьмом месте в Западной конференции, набрав 13 очков в 13 матчах.

– В чем, на ваш взгляд, заключается игровой кризис СКА? В плей-офф с такой игрой делать нечего.

– Так они пока и балансируют в районе зоны плей-офф, игры нет вообще. Те моменты, которые создаются в атаке, в целом можно назвать хорошими. Но моментов много, а забить толком не могут.

– Как вам работа тренерского штаба Игоря Ларионова? Не кажется, что весь этот красивый хоккей остался в прошлом и результата с такой игрой не добиться?

– Сейчас и не видно красивого хоккея. В атаке, повторюсь, есть моменты, однако команда при Ларионове не играет даже так, как при нем играло «Торпедо ».

Да, состав у СКА сильно поменялся, но это же тренерское решение, состав главный тренер подбирал под себя, – сказал бывший игрок СКА Максим Сушинский .

