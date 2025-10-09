Губерниев о СКА: «Если Ларионова уволят, я не удивлюсь. Уход Ротенберга был ошибкой – он еще покажет себя на посту главного тренера команды»

Дмитрий Губерниев заявил, что уход Романа Ротенберга из СКА был ошибкой.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 13 очков за 13 игр. Армейцы уступили в пяти матчах подряд.

«Если уволят Ларионова , я не удивлюсь.

Уход Ротенберга , возможно, был ошибкой. Понятно, что не все получалось, но посмотрите, как сейчас команде сложно. Уверен, Роман Борисович еще себя покажет на посту главного тренера команды.

Я бы дал Игорю Ларионову еще время поработать, но не удивлюсь, если он покинет СКА », – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Ларионов о реализации СКА: «Мы близки к преодолению волнений и неудач, которые нас преследуют. Надо искать резервы внутри себя»