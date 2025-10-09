Панин о последнем месте «Салавата»: «У меня и у клуба только одна цель – Кубок. Я не выхожу на лед просто покататься»

Григорий Панин высказался о неудачно старте «Салавата» в Fonbet КХЛ.

Уфимский клуб потерпел 8 поражений в 11 матчах сезона и занимает последнее место в общей таблице КХЛ с 8 баллами.

«Каждое поражение портит настроение всем, у ребят внутри команды теряется уверенность в себе. Силы находить довольно сложно. Как выбраться из такого? Нужно начать побеждать, и, надеюсь, станет полегче.

Тяжелая ситуация, на самом деле. У меня вообще впервые такая. Нужно меньше совершать ошибок, меньше удаляться. Но даже после такого старта наши цели не поменялись. Для меня, да и для клуба всегда есть только одна цель.

Неважно, как мы играем, какие проблемы нас окружают, задача – выиграть кубок. Я не выхожу на лед ради того, чтобы просто покататься. Нужно побеждать в каждой игре, других целей быть не может», – сказал капитан «Салавата Юлаева » Григорий Панин .