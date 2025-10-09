  • Спортс
  Сергачев об интервью с Собчак: «Был мандраж, но я не наговорил лишнего – меня стали называть «самым скромным хоккеистом России». Сейчас бы не пошел, мне нечего сказать»
Михаил Сергачев поделился мнением об интервью с Ксенией Собчак.

Ролик с интервью вышел 9 октября 2023 года.

– Как вы чувствовали себя, давая интервью неспортивным блогерам? Например, Ксении Собчак.

– На самом интервью все было нормально – но перед ним, естественно, был мандраж. Ты же не знаешь, какие вопросы зададут и на какую тему, никто тебе список заранее не присылает.

Приходишь – и перед тобой Ксения Анатольевна, которая начинает спрашивать. Но когда разговор пошел, я понял: у нее не стоит задачи «задушить» меня, а есть цель – разузнать что-то новое.

В целом получилось, на мой взгляд, нормально. После этого меня многие стали называть «самым скромным хоккеистом в России», видимо, потому что я не наговорил ничего лишнего.

– То есть этот опыт вам понравился?

– Это был интересный опыт, да. Но если бы позвали сейчас – наверное, не пошел бы. Просто потому, что мне нечего сказать. Такие интервью обычно делают ради какого-то инфоповода – у человека выходит фильм, книга или проект, и он идет к Собчак или каким-то другим блогерам его рекламировать. Ты что-то сказал, публика посмотрела твой продукт, купила его.

У меня ничего такого не было, продавать было нечего. И сейчас понимаю, что пошел на это интервью неготовым. Кому интересно мое мнение о том, что нас не допускают к Олимпиаде?

– А как вообще организовывалось то интервью с Собчак? Почему именно с вами?

– У меня тогда была помощник по пиару, которая с ней хорошо общалась. Она и договорилась. Согласовали дату, выбрали локацию, все просто.

Какой-то особой дружбы с Ксенией у меня не сложилось, но, когда пересекаемся на мероприятиях, можем поздороваться, обменяться парой фраз, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Сергачев о буллинге в детстве: «Меня сильно задевало, отвечал кулаками. Поэтому и стал жестким игроком по тем меркам, наверное»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ксения Собчак
