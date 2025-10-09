Романов о давлении из-за 50 млн за 8 лет в «Айлендерс»: «Мне надо впахивать, хреначить на полную каждый эпизод. Я не особо талантливый хоккеист, чтобы играть на каком-то багаже»

Александр Романов рассказал, что не считает себя особенно талантливым игроком.

В июне 25-летний защитник подписал новый контракт с клубом на 50 млн долларов за 8 лет.

– «Айлендерс» всяческих удач, но больше интересно, как ты себя лично чувствуешь с новым контрактом, в новом статусе? Например, твой хороший друг Михаил Сергачев честно признавался, что столкнулся с большими внутренними сложностями после подписания крупного соглашения.

– Сейчас вот даже на секунду удивился, но ведь реально с Мишей этот момент не обсуждал, хотя чужой опыт тоже идет на пользу. Здесь важнее другое: давно, считаю, разобрался в себе, в том, что и как влияет на мою игру.

Мне надо постоянно и много работать, прямо реально впахивать. Как только чуть сбавляю, то сразу что-то начинает валиться.

Четко осознаю, что я не особо талантливый хоккеист, чтобы играть на каком-то имеющемся багаже, набирать очки и давать результат. Мне надо каждую тренировку, каждый матч, каждый эпизод хреначить на полную.

– Получается, что с таким походом цифры контракта не имеют для тебя значения?

– Сезон же еще не начался. Поэтому сейчас можно говорить, что угодно. Могу только сказать, что очень старался летом. Надеюсь, будет эффект. Каждый хоккеист в НХЛ мечтает выиграть Кубок Стэнли. У меня такого трофея нет, но я понимаю, какой ценой такие победы достигаются, – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов .