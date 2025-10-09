Маклауд о контракте с «Авангардом»: «Рад вернуться и всех видеть. Буду счастлив сыграть перед нашими фанатами, они – лучшие в КХЛ»

Майкл Маклауд заявил, что рад вернуться в «Авангард».

Сегодня 27-летний канадский нападающий подписал соглашение с «Авангардом» на три года.

– Привет, Майкл! Рады видеть тебя здесь снова. Как долетел?

– Все прошло отлично, без каких-то происшествий. Рад быть здесь наконец.

– Как прошла встреча с командой, с тренерами?

– Очень рад всех видеть, и классно было познакомиться с новыми ребятами. Жду не дождусь, когда уже буду готов играть.

У нас лучшие болельщики в лиге, я действительно рад вернуться и буду счастлив сыграть перед нашими фанатами, – сказал форвард «Авангарда » Майкл Маклауд .

Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. «Авангард» – клуб уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»