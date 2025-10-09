Колобков о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Он лишился рассудка. Доминик был великим хоккеистом, давайте сохраним его в памяти таким»

Павел Колобков призвал не обращать внимания на высказывания Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии раскритиковал руководство НХЛ из-за политики: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди».

«По-моему, Доминик Гашек сошел с ума. К сожалению, такое тоже иногда случается. Не стоит обращать внимания на слова этого совершенно неадекватного сумасшедшего человека.

Гашек был великим хоккеистом, давайте сохраним его в памяти именно таким. А сейчас он просто лишился рассудка», – сказал бывший министр спорта РФ Колобков.

