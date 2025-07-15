Кин вернулся в «Спартак», подписав договор на два года. Защитник играл за фарм-клуб «Сан-Хосе» в прошлом сезоне

Джоуи Кин вернулся в «Спартак».

Московский клуб сообщил о подписании контракта с 26-летним защитником. Договор рассчитан на два года.

В прошлом сезоне американец выступал за «Сан-Хосе Барракуда » и набрал 11 (2+9) очков при полезности «минус 10» в 38 матчах регулярного чемпионата АХЛ . В плей-офф он сыграл две игры.

Джоуи Кин ранее уже играл за красно-белых с 2022 по 2024 годы.

На данный момент защитник сыграл 102 матча в регулярных чемпионатах КХЛ , отметившись 35 (10+25) баллами.