Кин вернулся в «Спартак», подписав договор на два года. Защитник играл за фарм-клуб «Сан-Хосе» в прошлом сезоне
Джоуи Кин вернулся в «Спартак».
Московский клуб сообщил о подписании контракта с 26-летним защитником. Договор рассчитан на два года.
В прошлом сезоне американец выступал за «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 11 (2+9) очков при полезности «минус 10» в 38 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф он сыграл две игры.
Джоуи Кин ранее уже играл за красно-белых с 2022 по 2024 годы.
На данный момент защитник сыграл 102 матча в регулярных чемпионатах КХЛ, отметившись 35 (10+25) баллами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Спартака»
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