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Ткачев останется в «Авангарде», заявил агент: «Сопин сказал, что каких-то действий не планируется. Мы никогда не хотели покидать Омск, у Владимира еще 5 лет контракта»

Шуми Бабаев заявил, что Владимир Ткачев останется в «Авангарде».

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» может выменять 29-летнего хоккеиста у омского клуба.

– Сейчас есть шанс, что Ткачев останется в Омске или уже ищете для Владимира новый клуб?

– Я не вел и не веду никаких переговоров по Владимиру Ткачеву, потому что он игрок омского «Авангарда». Если бы клуб хотел от него избавиться, наверное, нас бы об этом немного раньше проинформировали. Потому что сейчас уже середина июня.

Вчера я разговаривал с Сопиным (генеральный менеджер «Авангарда» – Спортс’‘) и задал ему вопрос: «Планируете ли вы какие‑то действия в отношении Владимира?». Мне было сказано: «Нет. Он игрок нашего клуба, и никаких действий мы предпринимать не планируем».

Смысл нам самим уходить из «Авангарда»? Владимир – один из немногих омичей, которые сейчас остались в команде, уходить из дома нет никакого резона. Именно поэтому мы никогда не хотели покидать Омск. Вопрос всегда стоял по‑другому.

Сейчас не вижу никаких моментов, по которым Владимир не будет отрабатывать свой контракт в «Авангарде». У него еще пять лет контракта, поэтому никаких препятствий я не вижу, – заявил агент игрока Шуми Бабаев.

Ткачев попрощался с Буше, перешедшим в «Автомобилист»: «Удачи, друг. До скорой встречи»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Ткачев 1995
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возможные переходы
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