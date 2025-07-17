Дмитрий Губерниев: «Кузнецов – по-прежнему игрок уровня НХЛ. Он обязательно найдет команду»
Дмитрий Губерниев уверен, что Евгений Кузнецов соответствует уровню НХЛ.
«Евгений Кузнецов – по-прежнему игрок уровня Национальной хоккейной лиги, он может еще поиграть в НХЛ. Желаю ему всяческих удач, и главное – обойтись без травм.
Думаю, он обязательно найдет команду и еще вдоволь порадует своей игрой», – сказал ведущий «Матч ТВ».
Кузнецов сыграл в матче любительской лиги в Вашингтоне. Его команда победила 9:4, у Евгения – 2+4
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости