Дмитрий Губерниев: «Кузнецов – по-прежнему игрок уровня НХЛ. Он обязательно найдет команду»

Дмитрий Губерниев уверен, что Евгений Кузнецов соответствует уровню НХЛ.

«Евгений Кузнецов – по-прежнему игрок уровня Национальной хоккейной лиги , он может еще поиграть в НХЛ. Желаю ему всяческих удач, и главное – обойтись без травм.

Думаю, он обязательно найдет команду и еще вдоволь порадует своей игрой», – сказал ведущий «Матч ТВ».

Кузнецов сыграл в матче любительской лиги в Вашингтоне. Его команда победила 9:4, у Евгения – 2+4