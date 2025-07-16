Рябыкин о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «С жесткой критикой нашей лиги не совсем согласен. У наших звезд НХЛ – исключительное мастерство, оно и воплотилось в эти 15 шайб»

Дмитрий Рябыкин высказался о том, что команду КХЛ разгромили в «Матче года».

13 июля команда звезд НХЛ обыграла команду звезд КХЛ в благотворительном матче в Москве (15:3).

– 3:15 звезд КХЛ в матче со звездами НХЛ – вызов для нашей лиги?

– Видел в интернете жесткую критику хоккеистов КХЛ и, как следствие, уровня нашей лиги, не совсем с ней согласен, не вижу драмы. Все-таки это был благотворительный матч, плюс шоу для зрителей, многие моменты разыгрывались до пустых ворот, исключительно для визуальных эффектов.

Понятно, что у наших звезд НХЛ – исключительное индивидуальное мастерство. Оно и воплотилось в эти 15 шайб. Когда начнется рутина регулярного чемпионата КХЛ, многие мастера нашей лиги добавят – за счет работы и настроя. И качество их хоккея будет другим.

– Согласитесь с тем, что по времени «Матч года» был проведен в более удобное время как раз для кахаэловцев, ведь в НХЛ – пик отпусков, а наши игроки уже готовятся к тренировочным лагерям?

– Нет, не совсем так. Я знаю, что многие наши звезды НХЛ уже начали активную подготовительную работу – как большие профессионалы.

Еще раз повторю, решающим фактором стало индивидуальное мастерство. Не секрет, что НХЛ – лучшая лига мира и там собраны самые мастеровитые хоккеисты, – сказал бывший тренер «Авангарда».