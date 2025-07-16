Михайлов о «Матче года»: «Говорить, что люди шли на трибуны только ради Овечкина, неправильно. В каждой команде были яркие хоккеисты»
Борис Михайлов высказался о матче между российскими звездами КХЛ и НХЛ.
«Матч года» закончился со счетом 15:3 в пользу хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Сообщалось, что с помощью мероприятия на благотворительные цели были собраны 30 млн рублей.
– Смотрел матч по телевизору. В целом это дело хорошее. Ребята из НХЛ возвращаются на родину, проводят благотворительный матч. Зрители идут посмотреть на наших ведущих игроков. Только плюсы.
– Удалось бы собрать такие деньги без Овечкина?
– Безусловно, он великий хоккеист, один из сильнейших в нашей стране. Но говорить, что люди шли на трибуны смотреть только на него, было бы неправильно. В каждой команде были яркие хоккеисты, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости