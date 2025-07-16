Михайлов о «Матче года»: «Говорить, что люди шли на трибуны только ради Овечкина, неправильно. В каждой команде были яркие хоккеисты»

Борис Михайлов высказался о матче между российскими звездами КХЛ и НХЛ.

«Матч года » закончился со счетом 15:3 в пользу хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Сообщалось , что с помощью мероприятия на благотворительные цели были собраны 30 млн рублей.

– Смотрел матч по телевизору. В целом это дело хорошее. Ребята из НХЛ возвращаются на родину, проводят благотворительный матч. Зрители идут посмотреть на наших ведущих игроков. Только плюсы.

– Удалось бы собрать такие деньги без Овечкина?

– Безусловно, он великий хоккеист, один из сильнейших в нашей стране. Но говорить, что люди шли на трибуны смотреть только на него, было бы неправильно. В каждой команде были яркие хоккеисты, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .