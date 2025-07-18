Макдэвид и Драйзайтль сыграли в матче любительской лиги в Ньюмаркете – родном городе Коннора. Их команда проиграла со счетом 2:6
Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сыграли в матче любительской лиги в Ньюмаркете.
Форварды «Эдмонтона» приехали в родной город Макдэвида, расположенный в канадской провинции Онтарио.
Они приняли участие в матче местной любительской лиги. Нападающие вышли на лед в тренировочных свитерах «Ойлерс» без номеров.
Их команда уступила со счетом 2:6, игроки НХЛ остались без заброшенных шайб.
Макдэвид сыграл в пивной лиге, его команда уступила 4:9. За победителей играл Байфилд (2023 год)
Кузнецов уже забивает в Северной Америке. Но пока любителям в «пивной» лиге
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Toronto Sun
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