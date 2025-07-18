Макдэвид и Драйзайтль сыграли в матче любительской лиги в Ньюмаркете – родном городе Коннора. Их команда проиграла со счетом 2:6

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сыграли в матче любительской лиги в Ньюмаркете.

Форварды «Эдмонтона » приехали в родной город Макдэвида , расположенный в канадской провинции Онтарио.

Они приняли участие в матче местной любительской лиги. Нападающие вышли на лед в тренировочных свитерах «Ойлерс» без номеров.

Их команда уступила со счетом 2:6, игроки НХЛ остались без заброшенных шайб.

Макдэвид сыграл в пивной лиге, его команда уступила 4:9. За победителей играл Байфилд (2023 год)

Кузнецов уже забивает в Северной Америке. Но пока любителям в «пивной» лиге