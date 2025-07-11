Айзек Ховард о переходе в «Эдмонтон»: «Это что-то нереальное. Не думаю, что мог быть вариант лучше. Не терпится пообщаться с Макдэвидом и Драйзайтлем»

Айзек Ховард поделился впечатлениями от подписания контракта с «Эдмонтоном».

21-летний форвард перешел в «Ойлерс» в результате обмена из «Тампы », владевшей правами на него.

В прошлом сезоне Ховард был признан игроком года в NCAA . Он набрал 52 (26+26) очка в 37 играх за университет Мичигана.

Он был готов остаться в студенческой лиге на четвертый сезон, так как не договорился о контракте с «Лайтнинг». В таком случае в 2026 году Ховард мог выйти на рынок свободных агентов.

После обмена в «Ойлерс» игрок подписал с канадским клубом 3-летний контракт новичка и тем самым завершил свою карьеру в студенческом хоккее.

«Это что-то нереальное. Не думаю, что мог быть вариант лучше. В «Эдмонтоне» выступают [Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль ] два игрока из числа лучших в мире, они могут стать двумя лучшими. Это просто невероятно.

Мне не терпится пообщаться и покататься с ними. Они разные, но оба очень талантливы.

Обмен был для меня громом среди ясного неба. Я узнал об этом, может быть, на час раньше всех остальных. Когда я пообщался с представителями «Эдмонтона », то понял, что хочу туда поехать. Это место полностью соответствует всем пожеланиям. Я в полном восторге.

Я смотрел все игры «Ойлерс» в плей-офф за последние годы. Я видел, как динамично, технично и быстро играет команда. Главная черта – это трудолюбие. Я считаю, что это именно мой стиль. И именно поэтому вариант с «Эдмонтоном» мне подходит», – сказал Ховард.