Ковальчук о Макдэвиде: «Коннор – лицо НХЛ. Если он уйдет из «Эдмонтона», это будет сопоставимо с обменом Гретцки в 1988 году»

Илья Ковальчук высказался о возможном уходе Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

С 1 июля 28-летний капитан «Ойлерс» получил право подписать новый контракт с клубом. Его действующее соглашение с кэпхитом 12,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26.

Летом 2026 года канадец может стать неограниченно свободным агентом.

«Я думаю, что это больше, чем просто ситуация Макдэвида или «Эдмонтона». Коннор – лицо НХЛ. Если он уйдет, это будет сопоставимо с обменом Гретцки из «Ойлерс» [в «Лос-Анджелес»] в 1988 году.

Он был так близок к победе в Кубке Стэнли. В прошлом году они проигрывали в серии со счетом 0-3 и отыгрались. Потом проиграли седьмой матч – 1:2. Но до второго гола «Флориды» у «Эдмонтона » был отличный шанс выйти вперед. Вот насколько тонкой была грань.

У них отличная команда. Леон Драйзайтль может взять на себя ведущую роль, когда это необходимо. У них есть прочный костяк. Я думаю, что руководство внесет несколько изменений в состав. Может быть, займется вратарями. Но в следующем году они снова будут претендентами на Кубок Стэнли », – считает бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.