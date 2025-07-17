Бережной «не очень понял отношение к себе в СКА»: «В клубе поменялось руководство. Вот и все – решили обменять. А «Чикаго» связывался со мной еще в 2023-м, зимой снова написали»

Станислав Бережной прокомментировал заключение контракта с «Чикаго».

Соглашение рассчитано на два года, кэпхит – 975 000 долларов.

– Вы выступали в системе СКА, но в июле вас обменяли в московское «Динамо». Это стало неожиданностью?

– Это месяц уже обсуждалось, что состоится мой обмен в «Динамо». Но я не знал, на кого. В принципе, я ничему не удивился.

– Вас не видели в СКА?

– В клубе поменялось руководство. Вот и все – решили обменять. Я обсуждал ситуацию с агентом.

– Не очень поняли отношение к себе в СКА?

– Ну да.

– Когда вы переходили в «Динамо», то уже думали о поездке в Америку?

– Да, я уже знал, что поеду в «Чикаго ».

– Как появился этот вариант?

– Со мной связывались еще в серебряный сезон, когда в 2023 году мы с «Омскими Ястребами» вышли в финал Кубка Харламова. И где‑то зимой они снова написали, хотели видеть меня у себя в команде.

– Вы подписали контракт новичка. Когда поедете за океан?

– Пока сам не знаю, когда что. Вот жду новостей. Видимо, к тренинг‑кэмпу новичков должен быть там. Готов ко всем раскладам, даже если отправят в АХЛ, – сказал вратарь.