Бережной «не очень понял отношение к себе в СКА»: «В клубе поменялось руководство. Вот и все – решили обменять. А «Чикаго» связывался со мной еще в 2023-м, зимой снова написали»
Соглашение рассчитано на два года, кэпхит – 975 000 долларов.
– Вы выступали в системе СКА, но в июле вас обменяли в московское «Динамо». Это стало неожиданностью?
– Это месяц уже обсуждалось, что состоится мой обмен в «Динамо». Но я не знал, на кого. В принципе, я ничему не удивился.
– Вас не видели в СКА?
– В клубе поменялось руководство. Вот и все – решили обменять. Я обсуждал ситуацию с агентом.
– Не очень поняли отношение к себе в СКА?
– Ну да.
– Когда вы переходили в «Динамо», то уже думали о поездке в Америку?
– Да, я уже знал, что поеду в «Чикаго».
– Как появился этот вариант?
– Со мной связывались еще в серебряный сезон, когда в 2023 году мы с «Омскими Ястребами» вышли в финал Кубка Харламова. И где‑то зимой они снова написали, хотели видеть меня у себя в команде.
– Вы подписали контракт новичка. Когда поедете за океан?
– Пока сам не знаю, когда что. Вот жду новостей. Видимо, к тренинг‑кэмпу новичков должен быть там. Готов ко всем раскладам, даже если отправят в АХЛ, – сказал вратарь.